Владимир Хашиг: "Сообщение о контракте Гранквиста на 4 миллиона евро в год - это бред"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг опроверг информацию шведских СМИ о предложении нового контракта защитнику команды Андреасу Гранквисту. Ранее по ссылкой на шведское издание Expressen сообщалось, что "быки" предлагают хавбеку соглашение на два года с зарплатой в 4 миллиона евро за сезон.

– Эта информация – бред, – говорит Хашиг. – Другого слова я подобрать не могу. Это и близко не соответствует действительности. Во-первых, мы не предлагаем двухлетний контракт, во-вторых, не предлагаем 4 миллиона евро в год. У Андреаса еще год контракта, он продолжает его выполнять, у нас нормальные отношения.

Напомним, в минувшем сезоне защитник Гранквист провел в составе краснодарцев 43 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал одну голевую передачу. (Сергей ЕГОРОВ)