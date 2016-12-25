Витсель вошел в символическую сборную потенциально свободных агентов

Портал 101 Great Goals опубликовал свой вариант символической сборной потенциально свободных агентов. В нее вошли футболисты, контракты которых истекают летом 2017 года и по-прежнему не продлены. Стоит отметить, что в команду вошел и хавбек "Зенита" Аксель Витсель. По информации СМИ, полузащитник сборной Бельгии может покинуть питерский клуб уже этой зимой. Главным претендентом на него считается "Ювентус", однако в последнее время Витселем заинтересовался и "Шанхай Шанган", который возглавляет экс-наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, а в атаке играет бывший форвард питерцев Халк.

Полностью состав виртуальной сборной выглядит следующим образом: Икер Касильяс ("Порту") - Бакари Санья ("Манчестер Сити"), Пепе ("Реал"), Пер Мертесакер ("Арсенал"), Гаэль Клиши ("Манчестер Сити") - Аксель Витсель ("ЗЕНИТ"), Яя Туре ("Манчестер Сити"), Санти Касорла ("Арсенал"), Арьен Роббен ("Бавария"), Хесус Навас ("Манчестер Сити") - Фернандо Торрес ("Атлетико").