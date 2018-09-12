Виталий Дьяков: "В ФНЛ я не пойду. Там можно остаться до конца своих дней"

29-летний защитник Виталий Дьяков пока не определился, где он продолжит карьеру. В сентябре он расторг контракт с турецким "Сивасспором" и сейчас является свободным агентом.

- Ясности пока нет, - сказал Дьяков. - Я еще не определится. Есть разные предложения. Есть и экзотические страны, и в Европе. Не знаю, как все сложится. В экзотических странах большие зарплаты. Но уровень футбола там не очень высокий. А мне хочется выбрать футбол, зарплата не так важна. Хочется поиграть в Европе.

- А в какие экзотические страны вас зовут? В Малайзию?

- Разные страны. И Малайзия, и не Малайзия.

- А в России есть варианты?

- С премьер-лигой, думаю, тема закрыта. Были разговоры с некоторыми клубами, но до конкретики дело не дошло. Есть предложения из ФНЛ. Но я туда идти не хочу. Предлагают даже контракт на три месяца, до зимы. Но мне же уже не 20 лет. Зимой исполнится 30. Если идти в первую лигу, там можно остаться до конца своих дней. Так что туда я не пойду на 99 процентов. Мне надо играть. Хотел остаться в Турции. Я там находился до 1 сентября. Не срослось. Будем выбирать из того, что есть. (Виталий Айрапетов)