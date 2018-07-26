Вида договорился о контракте с "Ливерпулем"

Защитник "Бешикташа" Домагой Вида в скором времени перейдет в "Ливерпуль", сообщает A Spor. Футболист и английский клуб договорились о контракте на два года с возможностью продления еще на сезон.

"Бешикташ" получит за игрока 25 миллионов евро. За турецкий клуб Вида выступает с декабря 2017 года, провел 18 матчей. Ранее Вида играл за "Осиек", загребское "Динамо", "Байер" и киевское "Динамо".

В составе сборной Хорватии выступает с 2010 года. Вместе с командой он завоевал серебро чемпионата мира-2018.