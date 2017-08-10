Вице-президент "Гремиу": "По Луану есть предложения только от "Спартака" и "Сампдории"

Вице-президент "Гремиу" Одорико Роман отметил, что ничего не знает об интересе к нападающему Луану со стороны "Ливерпуля" и "Арсенала". По его словам, официальные запросы в клуб поступили только от "Спартака" и "Сампдории".

"Луан - игрок "Гремиу" и у него на данный момент нет контракта с другой командой, - приводит Band RS слова Романа. - У нас есть предложения от двух клубов - "Спартака" и "Сампдории". О других я ничего не знаю.

Ранее бразильские СМИ сообщили, что красно-белые согласовали трансфер Луана с "Гремиу" и готовы заплатить за него 22 миллиона евро, а "Сампдория" согласна отдать не более 14 миллионов. После этого появилась информация, согласно которой в борьбу за нападающего вступили "Ливерпуль" и "Арсенал".