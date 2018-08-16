Вернблум подписал трехлетний контракт с ПАОК

Как стало известно "СЭ", шведский полузащитник Понтус Вернблум сегодня, 16 августа, успешно прошел медицинский осмотр для своего нового клуба ПАОК. После этого 32-летний экс-игрок ЦСКА подписал трехлетний контракт с клубом из Салоник.

Как ранее сообщал "СЭ", по условиям соглашения швед будет зарабатывать 1,8 миллиона евро за сезон после вычета налогов. Сейчас клуб разрабатывает презентацию новичка. (Игорь НОВИКОВ)

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. Этим летом он покинул армейцев в связи с истечением срока контракта. В ПАОК опорник перешел в качестве свободного агента.

Напомним, что греческий клуб обыграл "Спартак" в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов по сумме двух встреч (3:2 и 0:0). На следующей стадии клуб из Салоник сыграет с "Бенфикой".