В Испании утверждают, что Дембеле сегодня станет игроком "Барселоны"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле сегодня подпишет контракт с "Барселоной", сообщает Marca. Вчера представители каталонского клуба согласовали трансфер, сумма сделки составит 105 миллионов евро. Кроме того, дортмундцы смогут получить 45 миллионов в виде бонусов.

Ранее сообщалось, что "шмели" поставили ультиматум "Барселоне" о трансфере Дембеле. "Боруссия" дала сине-гранатовым время до 27 августа на осуществление трансфера при полном соблюдении требований дортмундцев.

10 августа форвард решил бойкотировать тренировки "шмелей" из-за того, что клуб отказывался продавать его каталонцам. После этого Дембеле был отстранен от работы с командой.