Тренер "Истанбула" сообщил о переходе Турана

Главный тренер "Истанбула" Абдулла Авджи рассказал о том, что клуб договорился с "Барселоной" о трансфере полузащитника Арды Турана. В ближайшее время о переходе будет объявлено официально.

- О сделке будет объявлено завтра или в пятницу, - цитирует Marca Авджи. - Это был непростой трансфер. Арда был нашей целью на протяжении долгого времени, я хочу поблагодарить нашего президента за эту сделку.