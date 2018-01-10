Тренер "Истанбула" сообщил о переходе Турана

Главный тренер "Истанбула" Абдулла Авджи рассказал о том, что клуб договорился с "Барселоной" о трансфере полузащитника Арды Турана. В ближайшее время о переходе будет объявлено официально.
- О сделке будет объявлено завтра или в пятницу, - цитирует Marca Авджи. - Это был непростой трансфер. Арда был нашей целью на протяжении долгого времени, я хочу поблагодарить нашего президента за эту сделку.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что воспитанник "Галатасарая" Туран готов продолжить карьеру в составе одного из принципиальных соперников родной команды - "Бешикташе".
В этом сезоне полузащитник не провел в составе "Барселоны" ни одного матча. В общей сложности он сыграл за каталонцев с 2015 по 2017 год в 55 встречах во всех турнирах, забив 15 мячей.