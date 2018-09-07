Transfermarkt: Головин - самый дорогой игрок "Монако" и 13-й во Франции

Авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов французской лиги 1. Полузащитник "Монако" Александр Головин подорожал на 5 миллионов евро - до 30 миллионов. Он стал самым дорогим игроком монегасков.

Во Франции Головин идет на 13-м месте. Выше него в этом списке: Неймар ("ПСЖ", 180 миллионов евро), Кильян Мбаппе ("ПСЖ", 150), Марко Верратти ("ПСЖ", 70), Эдинсон Кавани ("ПСЖ", 60), Набиль Фекир ("Лион", 60), Маркиньюс ("ПСЖ", 60), Флориан Товен ("Марсель", 50), Адриен Рабьо ("ПСЖ", 50), Мемфис Депай ("Лион", 45), Анхель Ди Мария ("ПСЖ", 40), Хуссем Ауар ("Лион", 35), Юлиан Дракслер ("ПСЖ", 30).