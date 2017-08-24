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05:57 | Футбол — Трансферы

Стивен Кингсли: "Переход в "Халл" произошел довольно быстро"


Новичок "Халл Сити" Стивен Кингсли отметил, что переход в клуб чемпионшипа из "Суонси" произошел довольно быстро. Тем не менее, 23-летний англичанин готов проявить себя во втором по силе дивизионе страны.

- Я рад подписать контракт с "Халл Сити", - цитирует пресс-служба клуба Кингсли. - Переход произошел довольно быстро, но я рад, что сменил команду сейчас, поэтому не могу дождаться, когда начну тренироваться. Для меня настало время, когда пора проводить много игр на очень сильном уровне, таком как чемпионшип.

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