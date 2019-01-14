СМИ: "Ювентус" готов предложить Модричу трехлетний контракт

"Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Реала" Луке Модричу. Как утверждает портал Goal, "бьянконери" готовы предложить 33-летнему хорвату трехлетний контракт с возможностью продления еще на один год.

Прошлым летом Модричем также интересовался клуб из чемпионата Италии - миланский "Интер". Контракт хорвата с "Реалом" рассчитан до лета 2020 года. Transfermarkt оценивает хавбека в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Модрич провел 26 матчей за "Реал", забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.

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