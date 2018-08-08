СМИ: "Вулверхэмптон" согласовал с "Манчестер Сити" трансфер Зинченко, но пока не смог убедить игрока

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, который в клубе выступал на позиции правого защитника, может стать игроком "Вулверхэмптона", сообщают британские СМИ.

По данным издания Express & Star, "волки" хотят подписать игрока до закрытия трансферного окна. Они договорились с его нынешним клубом об условиях перехода. Однако сам футболист пока не дал согласие. Представители новичка премьер-лиги надеются, что сумеют убедить его.

21-летний украинец в прошлом сезоне 14 матчей за "Сити" во всех турнирах.