СМИ: "Вест Хэм" предлагает "Аталанте" 40 миллионов евро за Сапату

"Вест Хэм" интересуется форвардом "Аталанты" Дуваном Сапатой, сообщают итальянские СМИ.

По данным Tuttosport, английский клуб готов отдать за футболиста 40 миллионов евро. В нем они видят потенциальную замену Марко Арнаутовичу, который может отправиться в Китай. "Аталанта" не хочет продавать игрока и намерена сохранить его.

27-летний колумбиец в текущем сезоне провел 27 матчей за "Аталанту" и забил 17 мячей при пяти голевых передачах.

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