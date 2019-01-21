12:18 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Вест Хэм" предлагает "Аталанте" 40 миллионов евро за Сапату

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"Вест Хэм" интересуется форвардом "Аталанты" Дуваном Сапатой, сообщают итальянские СМИ.

По данным Tuttosport, английский клуб готов отдать за футболиста 40 миллионов евро. В нем они видят потенциальную замену Марко Арнаутовичу, который может отправиться в Китай. "Аталанта" не хочет продавать игрока и намерена сохранить его.

27-летний колумбиец в текущем сезоне провел 27 матчей за "Аталанту" и забил 17 мячей при пяти голевых передачах.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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