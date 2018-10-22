СМИ: "Тоттенхэм" готов отдать 18 миллионов евро за полузащитника киевского "Динамо" Цыганкова

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков может перейти в "Тоттенхэм", сообщает TEAMTalk.

Сообщается, что "шпоры" хотят попдписать игрока уже в январе. Также к нему проявляют интерес "Бавария","Барселона", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино хочет видеть его в своей команде.

20-летний украинец в текущем сезоне провел 18 матчей за "Динамо" во всех турнирах и забил пять мячей при пяти голевых передачах.

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