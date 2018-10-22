22:39 22 октября | Футбол — Трансферы

СМИ: "Тоттенхэм" готов отдать 18 миллионов евро за полузащитника киевского "Динамо" Цыганкова

Обсудить
0

Полузащитник киевского "Динамо"  Виктор Цыганков может перейти в "Тоттенхэм", сообщает TEAMTalk.

Сообщается, что "шпоры" хотят попдписать игрока уже в январе. Также к нему проявляют интерес "Бавария","Барселона", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино хочет видеть его в своей команде.

20-летний украинец в текущем сезоне провел 18 матчей за "Динамо" во всех турнирах и забил пять мячей при пяти голевых передачах.

Все о чемпионате Англии - здесь.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/news/razgnevannyy-mourinyu-chut-ne-podralsya-s-trenerom-chelsi-video-1469786/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...