18:51 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: "Спартак" является лидером в гонке за Сако

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"Спартак" может приобрести защитника "Ливерпуля" Мамаду Сако, сообщает le10sport. Отмечается, что красно-белые активно интересуются французским футболистом и являются главными лидерами в гонке за игрока. 26-летнему французу может быть предложен очень выгодный контракт.

Ранее сообщалось, что в приобретении Сако заинтересованы "Фенербахче", "Галатасарай", а также французские "Лион" и "Марсель". Защитник не выходил на поле с апреля прошлого года и в сезоне-2015/16 провел 22 матча в чемпионате Англии, в которых забил один мяч. Из-за конфликта с Юрген Клоппом Сако был отстранен от тренировок с основной командой.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Тони Старк

Практически год не играл,отличное усиление)))Всё,что протирает лавки отлично усилит свиноматок,что сахо,что адриану,протирательно лавочное усиление)

19:03

Darkman79

Защитник с ценником 23 миллиона,ну да,конечно купят)))Юмористы

19:01

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