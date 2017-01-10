СМИ: "Спартак" является лидером в гонке за Сако

"Спартак" может приобрести защитника "Ливерпуля" Мамаду Сако, сообщает le10sport. Отмечается, что красно-белые активно интересуются французским футболистом и являются главными лидерами в гонке за игрока. 26-летнему французу может быть предложен очень выгодный контракт.

Ранее сообщалось, что в приобретении Сако заинтересованы "Фенербахче", "Галатасарай", а также французские "Лион" и "Марсель". Защитник не выходил на поле с апреля прошлого года и в сезоне-2015/16 провел 22 матча в чемпионате Англии, в которых забил один мяч. Из-за конфликта с Юрген Клоппом Сако был отстранен от тренировок с основной командой.