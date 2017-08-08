СМИ: "Спартак" сделал официальное предложение по Луану

"Спартак" сделал официальное предложение "Гремиу" по трансферу нападающего Луана, утверждает ESPN. По информации источника, московский клуб предлагает 20 миллионов евро за 70 процентов прав на 24-летнего бразильца.

Бразильский клуб согласился проанализировать полученное предложение, но пока не дал на него ответ. Также красно-белым необходимо уладить все детали перехода с окружением футболиста, которому принадлежат 30 процентов прав на него.

Ранее появилась информация, что игрок уже в конце недели пройдет медицинское обследование и подпишет контракт со "Спартаком".

В текущем сезоне бразильский форвард забил 13 голов и сделал 5 голевых передач в 21 матче.

Луан играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира игрок выходил на поле в шести матчах и забил три гола. 26 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Колумбии нападающий дебютировал за главную сборную Бразилии.