СМИ: "Спартак", "Локомотив" и "Краснодар" поборются с "Барселоной" за чилийца

Сразу несколько российских клубов претендуют на защитника "Алавеса" Гильермо Марипана. Как сообщает Fox Sports, в число претендентов на чилийца входят "Спартак", "Локомотив" и "Краснодар". Однако серьезную конкуренцию им могут составить "Фенербахче", "Рома" и "Барселона", которая продолжает поиск защитника.

В "Алавесе" подчеркнули, что официальных предложений по Марипану не получали и надеются его сохранить. При этом контракт игрока с клубом истекает уже летом, что должно облегчить переговорный процесс для претендентов на него. Агент Марипана подчеркнул, что футболист готов рассматривать разные предложения.

24-летний защитник в нынешнем сезоне провел 11 матчей за "Алавес".