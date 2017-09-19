СМИ: "Селтик" мог подписать Азмуна за 10 миллионов фунтов стерлингов

Нападающий "Рубина" Сердар Азмун летом мог стать игроком "Селтика", сообщает HITC. Клубы вели перерговоры, но шотландцев не устроила цена на игрока. Казанцы запросили за иранского форварда 10 миллионов фунтов стерлингов.

В "Селтике" не согласились на такие условия. Трансферный рекорд клуба составляет 6 миллионов фунтов стерлингов. В 2011 году "кельты" за эту сумму подписали нападающего Джона Хартсона.