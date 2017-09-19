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21:29 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Селтик" мог подписать Азмуна за 10 миллионов фунтов стерлингов

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Нападающий "Рубина" Сердар Азмун летом мог стать игроком "Селтика", сообщает HITC. Клубы вели перерговоры, но шотландцев не устроила цена на игрока. Казанцы запросили за иранского форварда 10 миллионов фунтов стерлингов. 

В "Селтике" не согласились на такие условия. Трансферный рекорд клуба составляет 6 миллионов фунтов стерлингов. В 2011 году "кельты" за эту сумму подписали нападающего Джона Хартсона.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

разве Гогниев ходит в юбке?

21:42

Бармалей3000

Шотландия не для Азмуна, скорее для Гогниеева!!!

21:41