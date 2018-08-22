СМИ: "Реал" не собирается платить 120 миллионов евро за Родриго

"Реал" не сделал предложение по трансферу форварда "Валенсии" Родриго Морено, сообщает Marca. Мадридский клуб не готов платить за него требуемые 120 миллионов евро.

Сам футболист устал от спекуляций вокруг его имени и надеется, что они в скором времени завершатся. Указано, что если переход все же состоится, заменить игрока в "Валенсии" могут Кевин Гамейро или Миши Батшуайи.

27-летний испанец в текущем сезоне провел один матч за "Валенсию" и забил один мяч.