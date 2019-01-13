СМИ: Попов близок к переходу в "Ростов"

Экс-игрок "Спартака" Ивелин Попов близок к подписанию контракта с "Ростовом", сообщает Gong.bg. 31-летний болгарин получил улучшенное предложение от ростовского клуба и готов его принять.

По сведениям источника, "Ростов" ведет борьбу за полузащитника с московским "Динамо", турецким "Трабзонспором" и клубами из ОАЭ и Китая. Ранее сообщалось, что игрок отклонил предложение "Ростова" и "Динамо" в размере 800 тысяч евро в год.

В этом сезоне Попов провел 13 матчей в составе "Спартака" в чемпионате России.