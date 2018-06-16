СМИ: Неймар хочет вернуться в "Барселону"

Нападающий сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймар заинтересован в возвращении в "Барселону", утверждает Marca. Представители 26-летнего бразильца уже связались с каталонским клубом, чтобы начать переговоры по его трансферу.

Ключевым фактором, повлиявшим на решение форварда вернуться, стало заявление нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, который рассказал, что останется в мадридском клубе. Ранее СМИ писали о том, что француз перейдет в "Барселону".

Сообщалось, что в услугах бразильца заинтересован "Реал".

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. В составе этой команды он дважды становился чемпионом Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов.