СМИ: "Наполи" может купить Лено за 20 миллионов евро

"Наполи" рассматривает вариант покупки вратаря "Байера" Бернда Лено, сообщает Football Italia. Сумма трансфера 26-летнего голкипера составит 20 миллионов евро.

По данным издания, немец уже сообщил "Байеру", что покинет клуб этим летом. В его контракте есть пункт, по которому за трансфер голкипера нужно заплатить 20 миллионов евро. Однако выкупить контракт игрока именно за эту сумму можно лишь до 30 апреля.

– "Наполи" запросил информацию по Лено и получил ее, теперь все зависит от них, – цитирует Football Italia агента-посредника сделки Фабио Паризи. – Лено в "Атлетико"? Я не вижу ни капли правды в этих слухах.