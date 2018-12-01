СМИ: "Милан" хочет приобрести у "Барселоны" Дениса Суареса

"Милан" интересуется полузащитником "Барселоны" Денисом Суаресом, сообщают итальянские СМИ.

По данным Calcio Mercato, представители "Милана" связывались с "Барселоной" по поводу возможности трансфера. Возможен также вариант с арендой. Итальянский клуб ищет усиление для средней линии в связи с травмами Лукаса Бильи и Джакомо Бонавентуры.

24-летний испанец в текущем сезоне провел два матча за "Барселону". Его контракт истекает летом 2020 года.

Все о чемпионате Испании – здесь.