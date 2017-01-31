СМИ: Мавинга продолжит карьеру в "Торонто"

Защитник "Рубина" Крис Мавинга присоединился к "Торонто", утверждает L'Equipe. Французское издание опубликовало фото, на котором 25-летний игрок сборной ДР Конго ставит подпись под трехлетним контрактом с клубом MLS. В текущем сезоне африканец в футболке казанской команды на поле не выходил.

Напомним, Мавинга перебрался в "Рубин" в 2013 году из "Ренна", однако с тех пор сыграл всего в 15 матчах за казанцев, сделав 2 голевые передачи. Также он в течение последних двух сезонов на правах аренды играл за "Реймс" и "Труа".