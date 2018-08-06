СМИ: "Манчестер Юнайтед" отказался продавать Погба в "Барселону"

"Манчестер Юнайтед" отклонил трансферное предложение "Барселоны" по хавбеку Полю Погба. Как утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, каталонцы предложили за 25-летнего француза 50 миллионов евро, а также защитника Йерри Мину и хавбека Андре Гомеша.

Сообщается, что английский клуб отклонил данное предложение, посчитав его недостаточно большим. Кроме того, "красные дьяволы" не хотят расставаться с французским хавбеком.

В минувшем сезоне Погба провел за "МЮ" 37 матчей, забив 6 мячей и сделав 11 голевых передач.