СМИ: "Локомотив" может как арендовать, так и купить Видаля

"Локомотив" близок к приобретению защитника "Барселоны" Алейша Видаля, утверждает Mundo Deportivo. По информации издания, железнодорожники давно контактируют с представителями 28-летнего испанца.

Московский клуб рассматривает различные варианты заключения сделки по защитнику: от аренды без права выкупа до полноценного трансфера.

Сообщается, что на игрока также претендуют "Севилья" и "Интер".

В минувшем сезоне Видаль не являлся твердым игроком основного состава каталонцев: провел 15 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

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