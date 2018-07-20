11:10 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Локомотив" может как арендовать, так и купить Видаля


"Локомотив" близок к приобретению защитника "Барселоны"  Алейша Видаля, утверждает Mundo Deportivo. По информации издания, железнодорожники давно контактируют с представителями 28-летнего испанца. 

Московский клуб рассматривает различные варианты заключения сделки по защитнику: от аренды без права выкупа до полноценного трансфера. 

Сообщается, что на игрока также претендуют "Севилья" и "Интер".

В минувшем сезоне Видаль не являлся твердым игроком основного состава каталонцев: провел 15 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. 

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