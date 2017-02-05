13:28 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: Касерес может перейти в "Локомотив"

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Защитник Мартин Касерес может продолжить карьеру в "Локомотиве", утверждает Tuttosport. Ранее интерес к 29-летнему уругвайцу, находящемуся в статусе свободного агента проявлял интерес "Милан", но игрок может отказаться возвращаться в серию A, поскольку российский клуб сделал более выгодное предложение. Ранее Касерес защищал цвета таких клубов, как "Вильярреал", "Барселона", "Севилья" и "Ювентус". За "Юве" он выступал до конца прошлого сезона. Летом контракт с ним не был продлен, а новый клуб Касерес найти не успел.

Этой зимой "Локо" подписал защитника Тимофея Маргасова и нападающего Джефферсона Фарфана. В турнирной таблице клуб идет на десятом месте после 17 туров.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

затянули пояса)

13:59

Contr

Чегой-то Локо защитников скупает.

13:47

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