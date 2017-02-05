СМИ: Касерес может перейти в "Локомотив"

Защитник Мартин Касерес может продолжить карьеру в "Локомотиве", утверждает Tuttosport. Ранее интерес к 29-летнему уругвайцу, находящемуся в статусе свободного агента проявлял интерес "Милан", но игрок может отказаться возвращаться в серию A, поскольку российский клуб сделал более выгодное предложение. Ранее Касерес защищал цвета таких клубов, как "Вильярреал", "Барселона", "Севилья" и "Ювентус". За "Юве" он выступал до конца прошлого сезона. Летом контракт с ним не был продлен, а новый клуб Касерес найти не успел.

Этой зимой "Локо" подписал защитника Тимофея Маргасова и нападающего Джефферсона Фарфана. В турнирной таблице клуб идет на десятом месте после 17 туров.