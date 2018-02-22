СМИ: Карраско за 30 миллионов евро перейдет в китайский клуб

Полузащитник Янник Феррейра-Карраско в ближайшие дни перейдет из "Атлетико" в "Далянь Ифан", утверждает AS. По информации источника, главный тренер мадридцев Диего Симеоне дал согласие на продажу 24-летнего бельгийцы, который ранее согласовал условия личного контракта. Сумма трансфера должна составить около 30 миллионов евро, из которых 25 процентов получит бывший клуб игрока "Монако".

В текущем сезоне Феррейра-Карраско сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 7 голевых передач.