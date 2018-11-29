СМИ: Иско может покинуть "Реал" из-за конфликта с Солари

Полузащитник "Реала" Иско может покинуть клуб. Как утверждает Diario AS, 26-летний испанец находится в напряженных отношениях с главным тренером "сливочных" Сантьяго Солари.

Хавбек отказался пожать специалисту руку после поражения в матче 13-го тура чемпионата Испании против "Эйбара" (0:3). На футболиста претендует ряд европейских топ-клубов: "Ювентус", "Наполи" и "Манчестер Сити". Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Иско провел 13 матчей за "Реал", забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

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