СМИ: "Интер" нашел, кем заменить Хандановича

"Интер" собирается приобрести голкипера "ПСЖ" Альфонса Ареола. Как утверждает La Gazzetta dello Sport, 25-летний француз рассматривается "нерадзурри" в качестве перспективной замены вратарю Самиру Хандановичу, которому в следующем году исполнится 35 лет.

Еще одним кандидатом на усиление вратарской линии миланского клуба является 24-летний голкипер "Кальяри" Алессио Краньо.

Трансферная стоимость Ареола составляет 15 миллионов евро, Краньо - 13 миллионов евро, согласно данным сайта transfermarkt.

В текущем сезоне Ареола провел 9 матчей за "ПСЖ" и пропустил 9 голов. Краньо принял участие 12 встречах в составе "Кальяри" и пропустил 15 мячей.

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