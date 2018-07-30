СМИ: "Интер" договорился об аренде Видаля

"Интер" договорился с "Баварией" об аренде хавбека Артуро Видаля, утверждает Sportitalia. Миланский клуб сможет выкупить 31-летнего чилийца у мюнхенского клуба после окончания срока аренды.

Ранее сообщалось, что "Бавария" была готова расстаться с полузащитником за 30 миллионов евро. Однако для "Интера" эта цена оказалась слишком высокой, поэтому руководство "нерадзурри" решило ограничиться арендой чилийца.

В минувшем сезоне Видаль провел 35 игр в составе "Баварии", забил 6 голов и отдал 2 результативных передачи.