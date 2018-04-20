10:29 20 апреля | Футбол — Трансферы

СМИ: Иньеста уйдет к Паулу Бенту в "Чунцин"


Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста может продолжить карьеру в Китае. Как сообщает Marca, интерес к 33-летнему хавбеку проявляет китайский "Чунцин Лифань". В случае трансфера Иньеста станет первым европейцем в составе клуба. На данный момент цвета команды защищают четыре легионера: три бразильца и кореец. 

Возглавляет "Чунцин Лифань" бывший главный тренер сборной Португалии Паулу Бенту

Иньеста провел в "Барселоне" всю профессиональную карьеру, на данный момент на его счету 668 матчей и 56 голов в составе каталонцев во всех турнирах.

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