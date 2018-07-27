СМИ: Игуаин и Ругани близки к переходу в "Челси"

Футболисты "Ювентуса" нападающий Гонсало Игуаин и защитник Даниэле Ругани в скором времени могут перейти в "Челси", утверждает calciomercato. Завтра представители "синих" обсудят с руководством туринского клуба возможные трансферы 30-летнего аргентинца и 23-летнего итальянца.

"Челси" планирует предложить 90-100 миллионов евро за обоих игроков.

В минувшем сезоне Игуаин провел 50 матчей в составе "Ювентуса" и забил 23 гола. Ругани принял участие в 26 играх, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.