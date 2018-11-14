СМИ: Ибрагимович близок к возвращению в "Милан"

Нападающий "Лос-Анджелеса" Златан Ибрагимович может в январе перейти в "Милан". Как утверждает Calciomercato, агент 37-летнего шведа Мино Райола находится в постоянном контакте со спортивным директором "россонери" Леонардо.

Стороны обсуждают детали предстоящего трансфера. Ибрагимович согласится на зарплату в размере 4 миллионов евро за сезон. Форвард хочет заключить контракт сроком на 18 месяцев, а "Милан" готов предложить ему соглашение, рассчитанное на полгода.

Напомним, Ибрагимович уже выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год. В составе "россонери" он выигрывал чемпионат и Суперкубок Италии.

Ибрагимович выступает за "Лос-Анджелес" с марта 2018 года. Он провел 27 матчей за клуб в чемпионате США, забил 22 гола и отдал 6 результативных передач.

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