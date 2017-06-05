17:09 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: Гуарин может переехать из Китая в "Зенит"

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Полузащитник "Шанхай Шэньхуа" Фреди Гуарин может продолжить карьеру в "Зените", утверждает calciomercato.com. Игрок хорошо знаком новому главному тренеру питерцев Роберто Манчини, с которым он работал в "Интере". Манчини возглавил "Зенит" 1 июня, сменив Мирчу Луческу.

В текущем сезоне 30-летний хавбек сборной Колумбии провел 8 матчей и забил 4 гола в чемпионате Китая.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Tribunal Z

у Гуарина наверное действующий контракт с клубом, а китайцы за него запросят неподъёмную сумму. Да и сомнительно его брать, расстренировался наверное он в Китае, уровень не тот чемпионата, привыкаешь ведь

17:27