СМИ: Гуарин может переехать из Китая в "Зенит"

Полузащитник "Шанхай Шэньхуа" Фреди Гуарин может продолжить карьеру в "Зените", утверждает calciomercato.com. Игрок хорошо знаком новому главному тренеру питерцев Роберто Манчини, с которым он работал в "Интере". Манчини возглавил "Зенит" 1 июня, сменив Мирчу Луческу.

В текущем сезоне 30-летний хавбек сборной Колумбии провел 8 матчей и забил 4 гола в чемпионате Китая.