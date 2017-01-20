СМИ: ЦСКА и "Спартак" сделали "Спортингу" предложение по Сезару

Полузащитник "Спортинга" Бруну Сезар может продолжить карьеру в одном из московских клубов, сообщает Zerozero. Отмечается, что "Спартак" и ЦСКА уже сделали португальскому клубу предложения по приобретению 28-летнего футболиста, а самому игроку готовят большой контракт.
Сезар выступает за "Спортинг" с 2015 года, куда перешел из "Эшторила". В текущем сезоне он провел 16 матчей в чемпионате и забил один мяч, всего за клуб – 44 игры, 8 голов и 6 передач. Ранее он играл за такие команды, как "Бенфика", "Аль-Ахли" и "Палмейрас". Бразилец – универсальный игрок и может играть как на позиции левого крайнего полузащитника, так и защитника.
Exsorsist
Вместо Мельгарехо, вполне.
16:45 20 января
bond1951
срам забирай тебе подарок ты уже всех скупил в это межсезонье но толку не будет.......
15:28 20 января
Kadym
кряква,28 лет с большой зарплатой?Это не про ЦСКА.
15:09 20 января
баламошка
Перейдёт в Шинник.
14:17 20 января
Alex.S
Агентские дела. Конечно, ни в ЦСКА, ни в Спартаке его не будет. А вот выторговать какие-нибудь бонусы от Спортига, подобными выбросами, можно.
14:16 20 января
Русский
Свежо предание, да верится с трудом, что ЦСКА кого-то там купит и большую з/п даст...
13:57 20 января
BeeBop
Нормальный источник "Зерозеро": ЦСКА явно 28 лет перебор, Зеро - для Спартака...
13:57 20 января
Darkman79
Зачем он Спартаку то?)
13:49 20 января