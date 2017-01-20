СМИ: ЦСКА и "Спартак" сделали "Спортингу" предложение по Сезару

Полузащитник "Спортинга" Бруну Сезар может продолжить карьеру в одном из московских клубов, сообщает Zerozero. Отмечается, что "Спартак" и ЦСКА уже сделали португальскому клубу предложения по приобретению 28-летнего футболиста, а самому игроку готовят большой контракт.

Сезар выступает за "Спортинг" с 2015 года, куда перешел из "Эшторила". В текущем сезоне он провел 16 матчей в чемпионате и забил один мяч, всего за клуб – 44 игры, 8 голов и 6 передач. Ранее он играл за такие команды, как "Бенфика", "Аль-Ахли" и "Палмейрас". Бразилец – универсальный игрок и может играть как на позиции левого крайнего полузащитника, так и защитника.