13:23 20 января | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: ЦСКА и "Спартак" сделали "Спортингу" предложение по Сезару

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Полузащитник "Спортинга" Бруну Сезар может продолжить карьеру в одном из московских клубов, сообщает Zerozero. Отмечается, что "Спартак" и ЦСКА уже сделали португальскому клубу предложения по приобретению 28-летнего футболиста, а самому игроку готовят большой контракт.

Сезар выступает за "Спортинг" с 2015 года, куда перешел из "Эшторила". В текущем сезоне он провел 16 матчей в чемпионате и забил один мяч, всего за клуб – 44 игры, 8 голов и 6 передач. Ранее он играл за такие команды, как "Бенфика", "Аль-Ахли" и "Палмейрас". Бразилец – универсальный игрок и может играть как на позиции левого крайнего полузащитника, так и защитника.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Exsorsist

Вместо Мельгарехо, вполне.

16:45 20 января

bond1951

срам забирай тебе подарок ты уже всех скупил в это межсезонье но толку не будет.......

15:28 20 января

Kadym

кряква,28 лет с большой зарплатой?Это не про ЦСКА.

15:09 20 января

баламошка

Перейдёт в Шинник.

14:17 20 января

Alex.S

Агентские дела. Конечно, ни в ЦСКА, ни в Спартаке его не будет. А вот выторговать какие-нибудь бонусы от Спортига, подобными выбросами, можно.

14:16 20 января

Русский

Свежо предание, да верится с трудом, что ЦСКА кого-то там купит и большую з/п даст...

13:57 20 января

BeeBop

Нормальный источник "Зерозеро": ЦСКА явно 28 лет перебор, Зеро - для Спартака...

13:57 20 января

Darkman79

Зачем он Спартаку то?)

13:49 20 января

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