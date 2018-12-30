СМИ: "Челси" интересуется Хуммельсом, "Бавария" хочет за него 30 миллионов фунтов

"Челси" проявляет интерес к защитнику "Баварии" Матсу Хуммельсу, сообщают британские СМИ.

По данным The Sun, футболист является главной целью для главного тренера лондонского клуба Маурицио Сарри. "Бавария" ответила на запрос "Челси" и сообщила, что игрок стоит 30 миллионов фунтов. Столько "синим" придется заплатить, если они хотят приобрести игрока.

В текущем сезоне 30-летний футболист провел 15 матчей за "Баварию" и забил один мяч при одной голевой передаче.

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