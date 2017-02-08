17:27 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: Боли сменит "Анжи" на "Хэнань Цзянье"

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Нападающий "Анжи" Янник Боли в ближайшее время может перейти в клуб "Хэнань Цзянье". 29-летний француз играет за Анжи" с 2014 года, а в текущем сезоне забил всего два мяча в 11 матчах чемпионата России. Ранее футболист заявил, что расстроен сорванным трансфером в "Аль-Айн" и отметил, что находится в поисках новой команды.

– Боли, вероятно, перейдет в китайский футбольный клуб "Хэнань Цзянье", на данный момент сделка находится на стадии переговоров, но в ближайшее время все должно разрешиться в положительную сторону, – цитирует "Р-Спорт" источника в клубе.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170208/1116015754.html

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