Шуньич сменил "Штутгарт" на "Палермо"

Защитник "Штутгарта" Тони Шуньич продолжит карьеру в Италии. Как сообщает "Палермо", 28-летний босниец был арендован до конца сезона с правом выкупа. В текущем сезоне футболист сыграл в 12 встречах и забил 2 гола.

- Я очень счастлив, что перешел в "Палермо", - признался Шуньич. - Моя цель состоит в том, чтобы проявить себя хорошо, помочь команде сохранить прописку в серии А. Хочу показать свои лучшие качества для "Палермо" и для всех фанатов.

Напомним, Шуньич с 2014 по 2015 год выступал за краснодарскую "Кубань", сыграв в 32 матчах и забив 3 гола.