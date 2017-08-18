Шандор Варга: "Трансфер Смолова я оцениваю не ниже 25 миллионов евро"

Известный агент Шандор Варга в интервью "СЭ" отметил, что "Спартак" может за 18 миллионов евро найти более подходящую кандидатуру, чем нападающий "Милана" М'Бай Ньянг. Именно за такую сумму итальянцы готовы отпустить 22-летнего француза. По его словам, красно-белым лучше обратить свое внимание на форварда "Краснодара" Федора Смолова.

– А кого "Спартак" мог бы купить за 18 миллионов евро?

– Я уверен, что если хорошо посмотреть, за такие деньги можно найти достойную кандидатуру. Вряд ли в английской премьер-лиге, но, допустим, в Португалии, Голландии хватает исполнителей, которые станут топ-бомбардирами в России. Конкретных фамилий сейчас не назову.

– А Смолов?

– Вот за Смолова "Спартак" мог бы отдать все 25 миллионов. Российский паспорт, хорошая мотивация, он уже многое доказал. Вот это стало бы хорошим приобретением для красно-белых. Во всяком случае, его трансфер я оцениваю не ниже 25 миллионов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Шандора Варги