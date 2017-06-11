Шандор Варга: "Головин в "Арсенале"? Венгер же разглядел талант в Фабрегасе"

Известный агент Шандор Варга не исключает, что "Арсенал" в итоге сделает предложение ЦСКА по полузащитнику Александру Головину. В минувшем сезоне Головин провел за армейцев в чемпионате России 30 матчей. В активе 21-летнего полузащитника – 3 гола и 4 результативные передачи. Также игрок включен в состав сборной России на предстоящий Кубок конфедераций-2017.
- Если "Арсенал" подпишет Головина, то, скорее всего, отдаст его в аренду?
– Почему?
– Перед глазами стоит пример Александра Зинченко, которого "Манчестер Сити" отдал ПСВ.
– Нет. Это точно не про Венгера. Он берет игроков для себя. А с Зинченко… Арсен меня тогда вообще достал (смеется).
– Как это?
– Зинченко было тогда 17 лет, когда "Шахтер" в юношеской Лиге чемпионов обыграл "Арсенал". Арсен посмотрел всего один тайм той встречи, после чего сразу набрал мне: "Шандор, мне нужен Зинченко"! Он ведь в 16 лет поставил в состав Фабрегаса, такие же планы имел и на Зинченко. Так что, если возьмут Головина "Арсенал", то никуда отдавать его не будут.
– А сам Головин, думаете, соответствует уровню "Арсенала"?
– Если Венгер увидит в нем потенциал, то почему бы и нет? Арсен же разглядел потенциал в Фабрегасе. Сеск был молод, а уже через пару недель выходил в основе "Арсенала". Так что, если Головин убедит его, то Венгер может его забрать к себе. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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shpasic
одно дело разглядеть талант в 16 лет, другое - в 21.
17:08