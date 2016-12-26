18:11 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Севилья" включилась в борьбу за Депая?

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Голландии Мемфис Депай попал в сферу интересов "Севильи", сообщает Daily Star. Испанский клуб в зимнее трансферное окно намерен приобрести как минимум двух футболистов, и одним из них может стать 22-летний хавбек. Главный тренер клуба из Андалусии Хорхе Сампаоли полагает, что несмотря на непростой характер голландец способен усилить команду.

Ранее "СЭ" сообщал об интересе к Депаю со стороны "Спартака". Красно-белые рассматривали вариант с арендой игрока до окончания этого сезона с правом выкупа его контракта.

Английский клуб готов расстаться с футболистом, который провел в нынешнем сезоне 134 минуты в восьми матчах, за 15 миллионов евро.

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