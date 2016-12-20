"Манчестер Юнайтед" готов продать Депая за 15 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" может вдвое сократить трансферную стоимость нападающего Мемфиса Депая, если получит подходящее предложение, сообщает Mirror. В 2015 году голландец был куплен у ПСВ за 30 миллионов евро, сейчас "красные дьяволы" готовы отдать его за 15 миллионов. Главный тренер команды Жозе Моуринью не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с игроком.
Ранее "СЭ" сообщал об интересе к Депаю со стороны московского "Спартака". Красно-белые рассматривали вариант с арендой игрока до окончания этого сезона с правом выкупа его контракта. Сейчас форвардом интересуется "Эвертон", который также хочет сначала взять голландца в аренду. В этом сезоне Депай провел семь матчей в составе "МЮ", в которых не забил ни одного мяча.
Exsorsist
15- Депай, 7- Адриану, 3- Джикия. Как раз обещанные 25 лямов евро от Федуна и Жиркова. ))))
19:07
Jean4
Если только в квалификации ЛЧ засветиться, не более =)))
19:05
Ashgabat_za_SPARTAK
Только Антоха может поспособствовать этому переходу. Для Депая плюсы тоже есть - постоянная игровая практика, возможность засветиться в ЛЧ на будущий год, быть рядом с другом и возможность помоч в завоевании титула
19:02
bibik.i
возьмите ради бога за 15 лямов, сами мы не местные ... короче цыганщина
18:59
MOCKBA
shpasic, В 2016 году «Юнайтед» входил в тройку футбольных клубов с самыми высокими доходами в мире. 20 апреля 2016 года журнал Forbes оценил клуб в 3,3 млрд долларов. Зенит по сравнению с ними (как прочем и любой российский клуб) - мальчик из подворотни.
18:52
onlywhitespartak
Надо брать !!!
18:42
Тот самый Зануда
Икра сама в пасть лезет.
18:29
shpasic
отличный бизнес! вот у кого Зенит перенимает финансовую модель успешного и прибыльного предприятия)
18:12