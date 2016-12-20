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"Манчестер Юнайтед" готов продать Депая за 15 миллионов евро

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"Манчестер Юнайтед" может вдвое сократить трансферную стоимость нападающего Мемфиса Депая, если получит подходящее предложение, сообщает Mirror. В 2015 году голландец был куплен у ПСВ за 30 миллионов евро, сейчас "красные дьяволы" готовы отдать его за 15 миллионов. Главный тренер команды Жозе Моуринью не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с игроком. 

Ранее "СЭ" сообщал об интересе к Депаю со стороны московского "Спартака". Красно-белые рассматривали вариант с арендой игрока до окончания этого сезона с правом выкупа его контракта. Сейчас форвардом интересуется "Эвертон", который также хочет сначала взять голландца в аренду. В этом сезоне Депай провел семь матчей в составе "МЮ", в которых не забил ни одного мяча.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Exsorsist

15- Депай, 7- Адриану, 3- Джикия. Как раз обещанные 25 лямов евро от Федуна и Жиркова. ))))

19:07

Jean4

Если только в квалификации ЛЧ засветиться, не более =)))

19:05

Ashgabat_za_SPARTAK

Только Антоха может поспособствовать этому переходу. Для Депая плюсы тоже есть - постоянная игровая практика, возможность засветиться в ЛЧ на будущий год, быть рядом с другом и возможность помоч в завоевании титула

19:02

bibik.i

возьмите ради бога за 15 лямов, сами мы не местные ... короче цыганщина

18:59

MOCKBA

shpasic, В 2016 году «Юнайтед» входил в тройку футбольных клубов с самыми высокими доходами в мире. 20 апреля 2016 года журнал Forbes оценил клуб в 3,3 млрд долларов. Зенит по сравнению с ними (как прочем и любой российский клуб) - мальчик из подворотни.

18:52

onlywhitespartak

Надо брать !!!

18:42

Тот самый Зануда

Икра сама в пасть лезет.

18:29

shpasic

отличный бизнес! вот у кого Зенит перенимает финансовую модель успешного и прибыльного предприятия)

18:12

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