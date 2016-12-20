"Манчестер Юнайтед" готов продать Депая за 15 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" может вдвое сократить трансферную стоимость нападающего Мемфиса Депая, если получит подходящее предложение, сообщает Mirror. В 2015 году голландец был куплен у ПСВ за 30 миллионов евро, сейчас "красные дьяволы" готовы отдать его за 15 миллионов. Главный тренер команды Жозе Моуринью не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с игроком.

Ранее "СЭ" сообщал об интересе к Депаю со стороны московского "Спартака". Красно-белые рассматривали вариант с арендой игрока до окончания этого сезона с правом выкупа его контракта. Сейчас форвардом интересуется "Эвертон", который также хочет сначала взять голландца в аренду. В этом сезоне Депай провел семь матчей в составе "МЮ", в которых не забил ни одного мяча.