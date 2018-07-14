"Серкль Брюгге" подписал пятилетний контракт с Витинью

"Серкль Брюгге" приобрел у "Крузейру" защитника Виктора Александра да Силву, известного как Витинью. Бельгийский клуб заключил пятилетний контракт с 18-летним бразильцем.

- Это отличная возможность для меня, я очень рад, - отметил новичок.

Примечателен тот факт, что за основной состав "Крузейру" Витинью сыграл всего один матч.