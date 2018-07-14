"Серкль Брюгге" подписал пятилетний контракт с Витинью

"Серкль Брюгге" приобрел у "Крузейру" защитника Виктора Александра да Силву, известного как Витинью. Бельгийский клуб заключил пятилетний контракт с 18-летним бразильцем.
- Это отличная возможность для меня, я очень рад, - отметил новичок.
Примечателен тот факт, что за основной состав "Крузейру" Витинью сыграл всего один матч.
🤝 Voor 5 seizoenen naar Groen-Zwart: VITINHO !!!! 💚🖤#levecercle #ollemolletope– Cercle Brugge (@cercleofficial) 13 июля 2018 г.
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