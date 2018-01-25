"Саутгемптон" объявил о трансфере Каррильо

"Саутгемптон" на своем официальном сайте объявил о приобретении нападающего "Монако" Гвидо Каррильо. Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что за форварда английский клуб заплатит порядка 22 миллионов евро.

В текущем сезоне Каррильо сыграл за "Монако" в 24 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и отдал одну результативную передачу. Всего за клуб на его счету 95 игр и 21 гол.

За "Саутгемптон" он будет выступать под 9-м номером.