Сако в ближайшие дни покинет "Ливерпуль"

Защитник "Ливерпуля" Мамаду Сако не принимал участие во вчерашнем матче молодежной команды, так как уже на этой неделе сменит клуб, утверждает Sky Sports. Ранее СМИ писали об интересе к 26-летнему французу со стороны "Спартака", "Севильи", "Фенербахче", "Галатасарая", "Лиона" и "Марселя".

"Красные" рассчитывают получить за своего игрока, который из-за конфликта с главным тренером Юргеном Клоппом ни разу не выходил на поле в составе первой команды с апреля прошлого года, не менее 23 миллионов евро. В текущем сезоне на счету защитника 5 матчей и 1 гол за молодежную команду "Ливерпуля".

Напомним, что французский защитник перебрался в стан "Ливерпуля" в 2013 году из "ПСЖ". Тогда английский клуб заплатил за трансфер игрока около 19 миллионов евро.