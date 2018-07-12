"Ростов" объявил о переходе защитника молодежной сборной Швеции

"Ростов" объявил о подписании контракта с 20-летним защитником молодежной сборной Швеции Деннисом Хаджикадуничем. Контракт заключен на 5 лет.



Деннис с 2012-го года выступает за "Мальме". В 2016-м дебютировал за основную команду и выиграл "золото" первенства страны. Сезон 2017 также провел в "Мальме", став второй раз чемпионом Швеции, а весной 2018-го года на правах аренды играл за "Треллеборг".

Хаджикадунич является игроком молодежной сборной Швеции, за которую провел 3 игры.

Деннис Хаджикадунич – игрок "Ростова"



Контракт с 20-летним защитником молодежной сборной Швеции подписан на 5 лет.



Мы приветствуем Денниса и желаем ему надежной и уверенной игры в желто-синей футболке.



Добро пожаловать в "Ростов"! pic.twitter.com/CW60JXFa2j – Football Club Rostov (@rostovfc) 12 июля 2018 г.





