19:20 | Футбол — Трансферы

"Ростов" объявил о переходе защитника молодежной сборной Швеции


"Ростов" объявил о подписании контракта с 20-летним защитником молодежной сборной Швеции Деннисом ХаджикадуничемКонтракт заключен на 5 лет.

Деннис с 2012-го года выступает за "Мальме". В 2016-м дебютировал за основную команду и выиграл "золото" первенства страны. Сезон 2017 также провел в "Мальме", став второй раз чемпионом Швеции, а весной 2018-го года на правах аренды играл за "Треллеборг".

Хаджикадунич является игроком молодежной сборной Швеции, за которую провел 3 игры.



 

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/11768

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