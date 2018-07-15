Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прилетел в Турин для прохождения медосмотра, сообщает Football Italia. Завтра состоится презентация португальского форварда на домашней арене "бьянконери".

33-летний игрок стал игроком "Ювентуса" 10 июля. Он подписал 4-летний контракт с туринским клубом.

Ранее Роналду за "Реал", в составе которого дваджы становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.