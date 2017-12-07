"Реал" начал переговоры с Азаром

Нападающий "Челси" Эден Азар вступил в переговоры с "Реалом", сообщает Diario Gol. По информации источника, руководство "Королевского клуба" рассматривает кандидатуру 26-летнего игрока в качестве замены форварду Криштиану Роналду, который уже не является неприкасаемым и может покинуть команду.

Отмечается, что президент мадридцев Флорентино Перес сообщил главному тренеру Зинедину Зидану, что тот имеет право рассчитывать на покупку бельгийца.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Азар провел 13 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.