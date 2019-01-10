"ПСЖ" с де Йонга переключился на ван де Бека

Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек может продолжить карьеру в "ПСЖ". Как сообщает L’Equipe, парижский клуб рассматривает 21-летнего хавбека в качестве замены Адриену Рабьо, который собирается покидать "ПСЖ".

Парижане хотели купить у "Аякса" Френки де Йонга, но он выбрал "Барселону", поэтому они переключились на ван де Бека, который оценивается в 20 миллионов евро и имеет контракт с "Аяксом" до 2022 года.

В составе сборной Голландии ван де Бек провел пять матчей, за "Аякс" уже сыграл 31 матч, забил семь мячей, сделал шесть голевых передач.